GoPro veröffentlicht iOS-App

Mit der mobilen Applikation für iOS kann die Action-Cam GoPro HD Hero 2 ab sofort auch via Smartphone oder Tablet fernbedient werden. Dazu wird lediglich das optional erhältiche WiFi Combo Kit benötigt, über das sich bis zu 50 unterschiedliche Kameras via iPhone oder iPad fernbedienen lassen. Der Nutzer hat volle Kontrolle über sämtliche Kameraeinstellungen und -funktionen und erhält über Live-View das aktuelle Kamerabild auf den Bildschirm angezeigt.

Android-App soll folgen

Die App erlaubt darüber hinaus das Live-Streaming von Bildern und Videos direkt in das Internet und auf Social Media Kanäle wie Facebook und YouTube. Als Inspirationsquelle bietet GoPro außerdem die sogenannten Fotos und Videos „of the day" an, die direkt auf die Plattform hochgeladen werden können. Die App ist ab sofort im Apple Store für alle iPhones ab dem 3GS ( iPod Touch ab 4.Generation) sowie sämtliche iPad-Generationen erhältlich, eine Android-Version soll "in Kürze" folgen.