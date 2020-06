Google distanziert sich von Samsung-Urteil

Google hat erstmals eine Stellungnahme zum Ausgang des Patentprozesses Apple vs. Samsung abgegeben. Laut The Verge sieht der Konzern "in den meisten Anklagepunkten" keine Verbindung zum Kern seines Android-Betriebssystems. Hier der volle Wortlaut:



"Das Berufungsgericht wird sowohl die Patentverletzung als auch die Gültigkeit der Ansprüche klären. Die meisten davon stehen in keinem Bezug zum Kern des Android-Betriebssystems und einige werden vom US Patentamt erneut überprüft. Die Mobil-Industrie bewegt sich schnell und alle Teilnehmer - inklusive Neueinsteigern - bauen auf Ideen auf, die es bereits seit Jahrzehnten gibt. Wir arbeiten mit unseren Partnern an innovativen und leistbaren Produkten für unsere Kunden und wir wollen nicht, das irgendetwas dies einschränkt."



Die Verurteilung von Samsung könnte für Google schwere Folgen haben. Neben dem Image-Schaden, den das hauseigene Android-Betriebssystem davontragen könnte, steht die Möglichkeit eines direkten Angriffs seitens Apple auf den iOS-Konkurrent. Steve Jobs hatte Android bereits vor Jahren als iOS-Kopie bezeichnet.



Ineffektiver Schutzschild

Auch mit den 17.000 Patenten, die Google mit der Übernahme von Motorola erhalten hat, scheint es schwierig zu sein, sich gegen Apple durchzusetzen. Bei einer Klage, die Motorola unlängst gegen Apple eingereicht hat, setzte es eine Schlappe in drei von vier Punkten. Mit den Motorola-Patenten wollte Google ursprünglich eine Art Schutzschild im Patentkrieg erwerben. Dieser Schutzschild könnte sich nun als ineffektiv erweisen.