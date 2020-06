Google bringt Chrome für iPhone und iPad

Den nächsten Programmpunkt bildeten die Chromebooks. Auch hier gibt es Fortschritte zu vermelden. Die bislang eher in der Nische dümpelnden Geräte sollen in ihrer kürzlich vorgestellten, zweiten Generation stärker beworben und in den Markt gepusht werden. So werden Chromebooks künftig in den USA auch über Best Buy sowie in Großbritannien über Dixons verkauft. Auch für andere Länder sollen ähnliche Schritte folgen.



Auch im Bereich der Chrome Web Apps wurden einige Neuerungen und Erweiterungen für die Zukunft präsentiert.