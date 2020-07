Google arbeitet mit Samsung an 10-Zoll-Tablet

Neben einem 7-Zoll-Tablet in Zusammenarbeit mit Asus wendet sich Google für ein 10,1-Zoll-Modell nun offenbar Samsung zu, wie Cnet berichtet. Unter der Nexus-Marke soll ein Gerät entstehen, dessen Display-Pixeldichte jene des iPad übertreffen soll. Genauer gesagt seien 2.560 mal 1.600 Pixel auf 10,1 Zoll geplant, was einer Dichte von 299 ppi entspricht, sagt der Analyst Richard Shim. Bei dem Gerät soll es sich um ein High-End-Gerät in Kontrast zum relativ günstigen Asus Nexus 7 handeln.



Das 10-Zoll-Nexus soll mit einem Co-Branding von Google und Samsung versehen werden. Shim bezieht seine Informationen angeblich aus “Hinweisen in der Versorgungskette". Darin fänden sich außerdem Indizien dafür, dass Google ab Dezember mit der Produktion eines noch günstigeren Tablets (99 US-Dollar) beginnt.