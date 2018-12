Glücksbringer: Warum muss man zu Silvester Schwein haben?

Rauchfangkehrer, Hufeisen, Fliegenpilz? Schwein muss man haben! Zu Silvester geht der Wunsch am ehesten in Erfüllung. Traditionell werden die rosa Paarhufer in Ausformungen aller Art zum Jahreswechsel verschenkt.

Das Volkskundemuseum Wien hat nachgeforscht, woher die Schweinerei kommt, und widmet den Glücksbringern eine kleine Schau: „Ein gutes neues Jahr!“ ist bis 17. Februar 2019 in der Passage in 1080, Laudongasse 15–19, frei zugänglich (Di–So 10–17 Uhr; Do 10–20 Uhr).