Schwuler Mike Pence-Lookalike sammelt für LGBT

Nun will Pannell für die Organisation The Trevor Project Geld sammeln. Es handelt sich dabei um eine US-amerikanische NGO, die rund um die Uhr Krisen- und Suizid-Telefonseelsorge für junge Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender anbietet.

"Das ist mir besonders wichtig, denn vor 35 Jahren war ich selbst ein Jugendlicher, der in Long Island aufgewachsen ist und alles hinterfragt hat, bevor ich mich in meinen frühen Zwanzigern als schwul geoutet habe. Junge LGBT-Menschen werden mit Mike Pence im Amt in den kommenden Jahren unsere volle Unterstützung brauchen. So viel von dem, was er in den vergangenen sechzehn Jahren getan hat, hat uns getrennt und ausgegrenzt - und nicht vereint."

Auf die Frage, was er Mike Pence gerne sagen würde, antwortete Pannell dem People-Magazin: "Ich würde ihm sagen: 'Wenn du nur eine Meile in meinen kurzen Shorts laufen könntest, würdest du so viele Menschen treffen, die vor den kommenden vier Jahren Angst haben und unsicher sind, weil sie festgestellt haben, wie sehr die Hassreden in den vergangenen vier Wochen angestiegen sind." Und er appelliert an Pence: "Sie sagen, Sie lieben dieses Land, Sie sagen, Sie haben großes Vertrauen in die amerikanische Bevölkerung. Wenn das wahr ist, dann lassen Sie Taten sprechen."