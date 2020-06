Gigapixel-Kamera sieht mehr als das Auge

An der US-amerikanischen Duke University haben Wissenschaftler eine Kamera entwickelt, die in puncto Auflösung alles bisher Dagewesene in den Schatten stellt. "Aware-2", so der Name des Projekts, nimmt seine Umgebung mit einem Blickwinkel von 120 Grad auf und erzeugt ein Bild mit einer Milliarde Pixel, einem Gigapixel. Die Konstruktion der Kamera erlaubt es, jeden Teil des Bildes scharf darzustellen. Bis jetzt sind allerdings nur Schwarz-Weiß-Aufnahmen möglich.