Zwei ungleiche Schwestern - eine ist behindert, die andere nicht

An die Zukunft denkt die Familie jetzt nicht. „Wir leben von einem Tag zum nächsten und trauen uns nicht, lange Pläne zu machen.“ Eine kleine Hoffnung hat Mama Selma, denn in Deutschland wird viel an Gentherapien geforscht. „Wir hoffen, dass sich mithilfe einer solchen Therapie die Situation zumindest ein bisschen verbessert. Es wäre schön, wenn sie weniger Anfälle hätte und ein paar Wörter reden könnte. Damit sie zumindest sagen kann, was ihr wehtut. Jetzt weint sie und wir wissen nicht, warum.“

Inzwischen zeigt Asja immerhin, was ihr gefällt. Am Handy sieht sie sich mit ihrer Schwester Ena Serien mit Teenies, Pferden oder Meerjungfrauen an – so wie andere Jugendliche. „Kinderlieder mag sie am liebsten“, erzählt Ena.

Zum Abschluss zitiert Vater Salih einen bosnischen Schriftsteller: „Das Leben ist eine große Prüfung. Jeder versucht abzuschreiben, aber das funktioniert nicht, weil jeder andere Fragen bekommt.“