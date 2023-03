Wie süß: So beeinflusst der Geschmackssinn unser Handeln

Da der anteriore cinguläre Kortex mit Hirnarealen für das Geschmacksempfinden verbunden ist, scheint der süße Geschmack das Entscheidungsverhalten über diese Hirnregion verändert zu haben. Die Hintergründe dieser Effekte sind noch unklar. Sprache könnte eine wichtige Rolle spielen. Nicht nur in der deutschen Sprache, sondern beispielsweise auch im Englischen oder in Mandarin, markiert die Süß-Metapher eine Verbindung von romantischen Gefühlen mit süßem Geschmack, wie es zum Beispiel in “süßen” Kosenamen deutlich wird. Auch frühkindliche Erfahrungen werden als Ursache dieser psychologischen Süß-Effekte diskutiert. Der süße Geschmack der Muttermilch könnte dahingehend bedeutend sein, da hier früh eine Verbindung zwischen süßem Geschmack und sozialem Verhalten gebildet wird.

Weiter Studien notwendig

Die Forschenden betonen, dass weitere Studien zur Absicherung ihrer Ergebnisse erforderlich sind. Sie räumen ein, dass die absoluten Unterschiede im sozialen Verhalten relativ klein waren. Zudem wurden die Experimente in einer experimentellen Umgebung durchgeführt. Die jetzt in der Zeitschrift Scientific Reports veröffentlichten Studienergebnisse zeigen aber, welche komplexen und erstaunlichen Wirkungen Geschmackswahrnehmungen auf das Denken und Verhalten des Menschen haben können.