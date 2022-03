Wer ist eigentlich der langweiligste Mensch der Welt?

Merkmale, die mit langweiligen Menschen assoziiert werden, sind laut Umfrage: Interessens-, Humor- und Meinungslosigkeit und auch ständiges Nörgeln. Also vielleicht doch eine/r wie der Autor dieser Zeilen – aus Wien?

Reine Spekulation. Faktum ist laut Studie nur, dass Langweiler im Alltag weniger beliebt sind. (Was für eine langweilige Erkenntnis!) Aufgrund der allgemeinen Ablehnung haben jene ein deutlich höheres Risiko für psychische Erkrankungen.

Interessant wäre zu wissen, wie so eine Umfrage in Österreich ausgehen würde. Eine Vorlage hat uns die Fernsehserie MA 2412 geliefert. Beamte schlechtreden ist bekanntlich eine Art Volkssport in diesem Land. Und Menschen in Wien vorurteilen eventuell etwas anders als Menschen in Tirol.