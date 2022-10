Weniger Stress: Warum Familien häufiger gemeinsam essen sollten

Die in den USA aktive American Heart Association führt jetzt nach der Veröffentlichung einer Studie über die Auswirkungen von gemeinsamen Mahlzeiten auf das psychische Wohlbefinden den "Gemeinsamen Dienstag“ ("Together Tuesdays“) ein, um damit die gesundheitlichen Vorteile zu propagieren. Laut Umfrage geben neun von zehn Eltern an, dass sie und ihre Kinder weniger gestresst sind, wenn sie im Kreise ihrer Familien essen.

Immerhin 84 Prozent der Erwachsenen wünschen sich, dass sie öfter gemeinsam essen könnten. Doch ihre Realität ist eine andere: Rund die Hälfte der 1.000 repräsentativ Befragten gab zu Protokoll, dass sie zumeist alleine isst. Auf die Frage, was denn die Vorteile der gemeinsamen Mahlzeiten sei, wurden in der Umfrage in erster Linie "Stressabbau“, "Kontakte zu anderen Menschen“ sowie "Zeit zum Entschleunigen“ genannt.