Wenig Produkt, viel Emotion: Warum die aktuellen Weihnachtsspots so berühren

Seit Coca-Cola in den Neunzigern seinen Weihnachtstruck vorstellte, setzt sich der Trend zum pompösen Advent-Spot immer stärker durch. Statt des Produkts oder Rabattaktionen geht es darum, im emotional aufgeladenen Publikum eine Botschaft zu verankern. „Zu Weihnachten wird die Hollywood-Maschinerie aufgefahren, die sonst nicht zur Marke passen würde. Das sieht man sehr gut am Beispiel Penny“, sagt Kozak. Durch die virale Verbreitung erreicht man auch Zielgruppen außerhalb der gewohnten Käuferschicht, die mit herkömmlichen TV-Spots sonst eher nicht mehr erreicht werden.

Das gelingt aktuell nicht nur dem deutschen Lebensmitteldiskonter, sondern auch der norwegischen Post. Im neuen Werbefilm des staatlichen Unternehmens verliebt sich Santa Claus in einen Mann namens Harry, hat aber erst Zeit für ihn, als ihm die Post mit den Geschenken hilft. Der Titel, "When Harry met Santa", ist an den Komödienklassiker "When Harry met Sally" angelehnt, in dem sich zwei Menschen über Jahre hinweg immer weiter annähern. Nach einem innigen Kuss folgt im Werbe-Clip ein gesellschaftspolitisches Statement: Via Insert werden die Zuseher daran erinnert, dass Homosexualität in Norwegen vor genau fünfzig Jahren legalisiert wurde.