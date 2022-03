Warum wir bei der Partnersucher wählerischer sein sollten

Sie schreiben, dass die monogame Paarbeziehung wieder wichtiger wird. War sie denn je unwichtig? Instagram ist voll mit Fotos von Traumhochzeiten und Treueschwüren.

Es gibt immer wieder Wellen der Medienberichterstattung, dass Partnerschaften unverbindlicher werden. In der Realität sehen wir im Grunde seit den 70er-Jahren eine zunehmende Bereitschaft von jungen Menschen, die Ehe als Lebensziel anzusehen. Leider wird das mit dem Heiraten heute ausufernd zelebriert, mit teuren Hochzeiten, für die sich ein Paar auch mal verschuldet. Das ist nicht hilfreich und folgt den Klischees von Hollywood. Ehen sind nicht stabiler, nur weil ich eine irre teure Location in den Schweizer Alpen gemietet habe. Wir sehen in der Praxis eher das Gegenteil.

Reden wir von den Jungen, der Generation Z. Sie denken nicht mehr in klassischen Geschlechterrollen, legen wert auf Offenheit, Diversität. Wie verändert das Beziehungen?

Die Zahl der nicht-klassischen Beziehungsformen nimmt leicht zu, das stimmt. Allerdings berichten die Medien ungefähr zehnmal so viel darüber, wie wir es in der Praxis zu Gesicht bekommen. Eine offene Gesellschaft sollte das sehr gelassen aushalten. Zudem finden sich viele dieser Experimente mit der Liebe vor allem in der Jugend und verlängerten Jugend. Was danach kommt, ist eine ganz andere Frage.

Studien zeigen, dass junge Erwachsene durch die Pandemie weniger Sexualkontakte haben, der Pornokonsum aber stark steigt. Verlernt da eine Generation, echte Bindungen aufzubauen?

Der hohe Pornokonsum führt dazu, dass junge Menschen eine abseitige Vorstellung von der menschlichen Sexualität bekommen. Junge Männer erwarten, dass eine Frau beim Orgasmus so laut schreit, wie sie es aus Pornos kennen – und wenn sie das nicht tut, sind sie enttäuscht. Zudem führt häufiger Pornokonsum dazu, dass es Menschen generell schwerfällt, realen Sex zu genießen. Weil der ganz anders ist als Porno-Sex. Aber ich bin grundsätzlich zuversichtlich: Die meisten von ihnen werden es mit Beziehungen versuchen.