Warum Liebe keine Frage von Zentimetern ist

Dies zeigte sich auch in einer Studie, die der Psychologe Guido Gebauer vor Kurzem für das Datingportal Gleichklang.de durchgeführt hat. 70 Prozent der Frauen gaben an, dass ihr Partner größer sein soll. Männern ist der Unterschied weniger wichtig: 39 Prozent wünschen sich eine kleinere Frau an ihrer Seite.