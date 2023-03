"Emotional bei Null": Warum es immer mehr späte Scheidungen gibt

Medienmogul Rupert Murdoch will mit 92 Jahren wieder heiraten - seine neue Gespielin Ann Lesley Smith (66). Erst vor einem Jahr hat sich Murdoch von Model Jerry Hall scheiden lassen, nach vier Ehejahren und viel Getöse um die große Liebe der beiden.

Sexuell aufregend

Auch wenn Frauen oft den Schritt zur endgültigen Abkapselung machen, sind es viele Männer, die sich während einer langen Ehe in eine sexuell aufregende Beziehung mit jüngeren Gespielinnen stürzen und sich dann später scheiden lassen. So wie es im Trennungsfall von Tech-Tycoon Bill Gates und seiner nunmehrigen Ex Melinda gewesen sein soll.

„Das ist eine Zeit lang sexuell spannend. Aber ich kenne viele Männer, die der alten Beziehung nachtrauern, wenn sie zu Weihnachten alleine sind – ohne Hund, Kinder und der Frau, die lange Zeit eine enge Freundin war“, erzählt Paartherapeut Christian Beer aus der Praxis (www.wienercouch.at).