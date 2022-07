Urlaubsflirts: Bei diesen Sprachen werden Österreicher schwach

Oh grande amore! Je t'aime! In Europa werden vierundzwanzig Amtssprachen gesprochen, doch nicht alle empfinden die Österreicher und Österreicherinnen als wohlklingend. Geht es um die Frage, in welcher Sprache der Urlaubsflirt Avancen machen soll, gibt es eindeutige Präferenzen. Das zeigt eine Umfrage des Dating-Portals Parship unter 277 Singles.

Im Süden geht es heiß her

Die Männer werden am ehesten bei Französisch (28%), aber auch bei Spanisch (23%) und Italienisch (21%) schwach. Bei den Österreicherinnen können Italiener (39%) am ehesten punkten, Franzosen (22%) und Spanier (20%) sind ebenfalls im Rennen. Die Südländer scheinen also gewisse Qualitäten zu haben. Doch nicht nur das Geschlecht, sondern auch das Alter spielt bei der Frage, welche Sprache als sexy empfunden wird, eine Rolle. So steht ein Drittel junger (18 - 29 Jahre) Menschen auf Spanisch, während bei der Generation 40+ eher "ti amo" und "je t'aime" die Herzen höher Schlagen lassen.