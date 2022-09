Upcycling: Almdudler macht aus ausrangierten Werbemitteln Accessoires

Alle(s) braucht eine zweite Chance - das ist das Motto der Wiener Wiener Upcycling-Manufaktur "gabarage upcycling design". In Kooperation mit dem Kräuterlimonadenhersteller Almdudler verwandeln sie ausrangierte Werbemittel wie Hüpfburgen und Pärchenliegen, die andernfalls im Müll gelandet wären, in neuwertige Produkte. So sollen Rohstoffe und Ressourcen gespart werden.

"Wir haben uns zum Ziel gesetzt, Werbemittel, die nicht mehr verwendet werden können, eine zweite Chance zu geben und überlegen uns immer individuell, wie Neues aus etwas bereits Vorhandenem entstehen kann", erzählt Gabriele Gottwald-Nathaniel, Gründerin von "gabarage – upcycling design“. Vor allem die Almdudler-Hüpfburgen sei für ihr Team eine "spannende Herausforderung gewesen".

"Wir freuen uns gemeinsam mit der Wiener Upcycling Manufaktur "gabarage – upcycling design“ eine trendige Accessoires Kollektion aus unseren in die Jahre gekommenen Almdudler Werbemitteln vorstellen zu können", freut sich auch Gerhard Schilling, Geschäftsführer von Almdudler.