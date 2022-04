Top-Job: Die Innenausstatter der Promi-Villen

Auch Interiordesignerin Kelly Wearstler ist (zumindest für eingefleischte Dekofans) heute fast genauso bekannt wie ihre Kunden Cameron Diaz oder Ben Stiller. Ihren mutigen Mustermix zeigt sie in Hotels oder ihrer eigenen Tapetenkollektion. Der New Yorker bezeichnete die Multimillionärin mit Sitz in Los Angeles „als ungeschlagene Grande Dame des West Coast Interieurs“.