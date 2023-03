Tipps für den Frühjahrsputz: Weniger ist viel mehr

Sprint oder Marathon?

Es gibt Menschen, die nehmen sich eine Woche Urlaub und haben sich danach vom ganzen Ballast in ihrer Wohnung mehr oder weniger befreit. Andere wiederum sehen das Platzschaffen in ihren eigenen vier Wänden mehr als „einen Marathon in mehreren kleinen Etappen“, wie das die Aufräumexpertin Uli Pauer nennt. „Ihnen hilft unter Umständen ein längerfristiger Plan, um nicht den Blick auf das Wesentliche zu verlieren.“

Papierfabrik

Unfassbar, was sich im Laufe der Zeit zu Hause ansammelt. Bedenkenlos geschreddert bzw. zum Altpapier getragen hat Uli Pauer: Garantien und Bedienungsanleitungen von Geräten, die nicht mehr im Einsatz sind; zwanzig Jahre alte Rechnungsbelege; Steuer-Unterlagen aus den Jahren 2016 und früher (da ist die Behaltefrist von sieben Jahren abgelaufen); handschriftliche Notizen aus ihren Studien- und ersten Berufsjahren.