Tiercoach: Warum eine Katzenklappe sinnvoll ist und Zeckenschutz wichtig

Halter von FreigÀngern stehen vor speziellen Herausforderungen. Wie soll die Katze wÀhrend des Sommerurlaubs betreut werden? Reicht ein Zeckenschutz ohne Chemie?

Leser haben Fragen, KURIER-Tiercoach Katharina Reitl, Zoodoc in der Ordination Tiergarten Schönbrunn, antwortet.

Uns ist im Herbst ein kastrierter Kater, ca. 2, zugelaufen. Er ist FreigÀnger, bleibt aber bisher nicht viel lÀnger als eine Stunde weg. Wir haben viel Freude mit ihm, jedoch auch den Wunsch, wieder einmal auf Urlaub zu fahren. Wie sollen wir es mit der Betreuung machen?

Es ist schön, dass Sie sich zum Wohle des Katers vor einem Urlaub Gedanken machen. Katzen wollen ĂŒblicherweise lieber daheim bleiben und fĂŒhlen sich in einer Tierpension nicht wohl. Dort mĂŒssen FreigĂ€nger in einem KĂ€fig wohnen, der im Vergleich zum normalen Reich relativ klein ist; Freilauf ist gar nicht möglich. Die Alternative ist ein Tiersitter.

Wo Betreuer nicht auf die RĂŒckkehr des FreigĂ€ngers warten können, hilft eine steuerbare und mittels Chip personalisierte Katzenklappe. Diese sperrt fremde Tiere aus und den Heimkehrer bei Bedarf ein.

Selten gibt es auch Katzen, die lieber bei ihren Leuten bleiben und dafĂŒr die „Enge“ und „Fremde“ eines Hotelzimmers in Kauf nehmen. Von Freigang in fremder Umgebung mit fremden „Katzennachbarn“ und Gefahren rate ich dringend ab. An der Leine ist es fĂŒr manche Katzen jedoch spannend und eine Abwechslung. Der gefĂŒhrte Auslauf sollte zu Hause in gewohnter Umgebung ausprobiert werden.

Mein FreigĂ€nger kommt heuer immer wieder mit Zecken nach Hause. Ich will ihm aber diese scharfen Parasitenmittel nicht antun. Die Nachbarskatze bekam einmal ein PrĂ€parat vom Arzt, danach ging es ihr sehr schlecht, sie musste mit Infusionen aufgepĂ€ppelt werden. Welcher Zeckenschutz erfĂŒllt mit wenig Chemie seinen Zweck?

Die Geschichte der Nachbarskatze ist natĂŒrlich belastend, derartig Folgen kommen jedoch wirklich extrem selten vor. VerstĂ€ndlicherweise besteht der Wunsch nach einem Mittel ohne Nebenwirkungen. Genauso wenig wollen wir TierĂ€rzte (gesunde) Vierbeiner durch Wurm- und Zeckenmittel gefĂ€hrden; wir wollen sie viel mehr vor Krankheit schĂŒtzen. Gerade Nebenwirkungen bei Antiparasitika sowie bei Impfungen sind fĂŒr uns VeterinĂ€rmediziner extrem belastend und werden ausfĂŒhrlich dokumentiert und gemeldet; nicht zuletzt weil jedes Problem geschĂ€ftsschĂ€digend ist und das Vertrauen der Besitzer zerstört.

Die Gefahr, durch Zecken eine schwere bis tödliche Krankheit zu bekommen, ist heute jedoch bei weitem grĂ¶ĂŸer als durch Antiparasitika. Aus diesem Grund muss ich zu zugelassenen Medikamenten raten. Speziell bei Katzen droht durch hoch dosierte Ă€therische Öle, SchwarzkĂŒmmelöl oder Knoblauch eine Vergiftung.

Probleme mit der Katze, Sorgen um den Hund, Fragen zu Sittich, Schildkröte & Co? Schreiben Sie an: tiercoach@kurier.at