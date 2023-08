Tiercoach: Qualzucht verursacht bei Rassekatzen großes Leid

Die nach vorne gebogenen Öhrchen geben der Rasse ihren Namen: Die Scottish Fold kommt seit den 1960er-Jahren mit vererbter Mutation auf die Welt. Der Gen-Defekt wirkt sich aber nicht nur auf die Lauscher aus, oft sind auch andere Knorpel und das Skelett betroffen, schmerzhafte Bewegungsstörungen sind die Folge.

„Wir wollen das Thema ,Katze und Qualzucht‘ wieder mehr thematisieren“, heißt es aus der Wiener Tierärztekammer. Auch Zoodoc Katharina Reitl nimmt sich zum Weltkatzentag am 8. August der Rassekatzen an. Der Aktionstag will alljährlich u. a. auf Missstände in der Haltung hinweisen. Der KURIER-Tiercoach erklärt, welche Merkmale gesundheitliche Probleme verursachen und warum Züchtern nicht uneingeschränkt vertraut werden sollte.

Züchtungen wider die Natur sind Tierquälerei

Von Abessinier über Norwegische Waldkatze bis Türkisch Van: Je nach Dachorganisation sind derzeit mindestens 45 Rassen anerkannt. Die nackte Sphynx, die stummelbeinige Munchkin und die Japanese Bobtail ohne Schwanz sind wider die Natur gezüchtet. Auch die beliebte Perserkatze mit extrem kurzer Schnauze gilt als Qualzucht, Atemprobleme machen ihr das Leben schwer.