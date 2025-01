Sternenschau: Durchsetzungskraft und Individualität in der zweiten Jännerhälfte

Von Astrid Hogl-Kräuter Von Mitte Jänner bis Mitte Februar 2025 ist ein kraftvolles Zeitfenster mit einer Fülle von Möglichkeiten, die einladen, einen Blick auf sich selbst zu richten und das eigene Potenzial authentisch zu entfalten. Das bringt Mut, sich von Altem, nicht mehr Dienlichem freizumachen, Luft zu bekommen und sich womöglich neu zu erschaffen. Auch wenn Mars bis Ende Februar rückläufig ist und manchmal das Gefühl vermittelt, dass Kraft und Energie gedämpft und gebremst sind, ist dies eine perfekte Zeit, um innezuhalten und die subjektive innere Stärke zu entdecken. Wer bin ich? Bei welchem Tun – bei welcher Aufgabe belebt sich das Innere so sehr, dass es nährt? Die Tage um den 15. und 16. Jänner sind die letzten Nachwirkungen einer intensiven, aufgeladenen Stimmung. Doch mit dem Einfluss von Sonne und Neptun ab dem 17. Jänner kommt eine wohltuende Auflösung, die hilft, in Balance zu kommen. Diese Zeit ist besonders inspirierend, da der Mars-Neptun-Winkel bis 24. Jänner die Intuition fördert und verstärkt. Dabei ist entscheidend, nicht zu vergleichen, denn dies raubt Individualität. Stattdessen sollte man sich darauf konzentrieren, das eigene Potenzial authentisch zu leben. Und daran zu denken: Träume sind die Quelle unserer Ziele und Visionen!

Durchsetzung und Individualität Ab 21. Jänner ermutigt die Konjunktion von Sonne und Pluto, die Durchsetzungskraft zu nutzen. Jetzt ist die Zeit für Kurskorrekturen! Wichtig ist jetzt nicht zuzulassen, dass das eigene Potenzial von jemand anderem überlagert wird. Es wäre doch schade, wenn jemandem das Feld überlassen wird, der lange nicht die gleiche Herzkraft und Kompetenz mitbringt wie man selbst! Dies könnte sich wahrscheinlich in einem „Bereuen“ äußern. Die Tage sind ideal für persönliche Erkenntnisse und Schritte in die Zukunft. Der Neumond im Wassermann am 29. Jänner und die Merkur-Position im Wassermann bieten einen „Booster“ für individuelle Ideen. Am 30. Jänner kommt es zu positiven Wendungen, wenn Uranus direktläufig wird und frische Inspiration bringt. Am 31. Jänner verbinden sich Sonne und Jupiter, was Optimismus und Zuversicht schenkt. Und damit ändert sich die Zeitqualität in eine positivere Richtung. Denn bis zum 5. Februar hat man Merkur und Jupiter an der Seite. Diese Planetenenergie fördert eine positivere Einstellung.

Chancen und Entfaltung Die kollektive Zeitqualität von 6. bis 12. Februar kann wunderbar fürs Vorankommen genutzt werden. Konzentration und Ausdauer sind hoch im Kurs und werden durch die positive Mars-Saturn-Winkelbeziehung gepusht. Und ja, hier werden Willenskraft und Ehrgeiz langfristig zum Erfolg führen. Mit dieser Energie und Aussicht kann man gut mit den Pessimisten, die zwischen 10. bis 14. Februar auftauchen und für Unruhe und Nervosität sorgen, umgehen. Denn nicht zu vergessen: Seinen eigenen Wert bestimmt man selbst, sonst niemand. Denn es hat einen Grund, warum man genau so ist wie man ist. Nämlich wundervoll und einzigartig. Besonders am 12. Februar, zum Zeitpunkt des Vollmonds im Löwen, kann man sein inneres Licht zum Leuchten bringen. Mitte Jänner bis Mitte Februar 2025 ist eine Zeit voller Chancen zur inneren Entfaltung. Die Zeit ermöglicht einen ehrlichen Blick auf sich selbst: Was nährt uns? Was macht uns glücklich? Wichtig ist, diesen Fragen Raum zu lassen und mit sich selbst im Vertrauen zu sein – mit sich selbst verbunden im Fluss der Energie, um den eigenen Weg in eine positive Zukunft zu ebnen. Somit kann man die Schönheit in sich entfalten und sich selbst zum Erblühen bringen, als Seele auf diesem wunderbaren Planeten!

Was bringt die Liebe? Der Jänner bringt eine Achterbahn der Gefühle ins Liebesleben. Es wird dabei hilfreich sein, einen Schritt zurückzutreten und zu reflektieren. Dann zeigt sich auch, was sich zeigen möchte und was gelebt werden möchte. Und: Gibt es Dinge, die womöglich auf den Partner projiziert werden? Diese Wut, die man eigentlich in diesem Moment auf sich selbst hat, darf in Mut verwandelt werden! Am 12. Jänner fördert die Verbindung zwischen Mars und Neptun zarte Annäherungen. Ein „Weicherwerden“ ist angezeigt. Der Vollmond am 14. Jänner lädt zu Kuschelmomenten ein. Wichtig in diesem Zusammenhang ist es, die kleinen Momente zu schätzen und auch die Liebe zu sich selbst zu fühlen.

Die letzten Jänner- und schließlich auch die ersten Februartage versprechen eine prickelnde Spannung zwischen Venus und Mars, während Neptun eine einfühlsame Kommunikation fördert. Wir erleben somit eine tiefere Verbindung, die besonders zu fühlenden Momenten einlädt. Achtsamkeit und Mitgefühl sind gefragt, wenn zwischen 10. bis 14. Februar launische Worte fallen. Wichtig ist auf „Meta-Ebene“ zu denken und zu fühlen! Nicht nur der Vollmond im Löwen ist los, wo ganz laut nach Anerkennung gerufen wird. Sondern es geht vielmehr darum: Was ist es, was zurzeit gerade gebraucht wird? Und so findet man schlussendlich die Antwort in sich selbst.