Spaß am Sparen - Tipps nicht nur für Krisenzeiten

Energie: Am auffälligsten in ihrer Küche ist der moderne Marken-Kühlschrank: Er ist leer. Nicht einmal Licht gibt es darin, denn er hängt nicht mehr am Strom. Zugegeben ziemlich radikal, aber in der kalten Jahreszeit nachvollziehbar: „Ich habe im Winter alles, was wir essen und trinken, am Balkon.“ Für alle, die keinen Balkon haben oder sich nicht von ihrem Kühlschrank trennen wollen, gibt es im Buch praktische Platzierungstipps. Nicht neu, deswegen nicht falsch: Wer die Wäsche klug aufhängt, spart sich einen Stromfresser namens Bügeleisen. Apropos: „Ohne meinen Wasserkocher kann ich nicht mehr leben. Er ist viel effizienter als Gas.“

Kosmetik: Ein weites Feld für Mann und Frau. Ihr Mann Günter verwendet weiterhin Duschgel, Frau Sima schwört indes auf hochwertige Schafmilch-Seife aus einem Bio-Laden. Die ist nicht ganz billig; aber nicht immer ist billig automatisch auch preisgünstig. Nagellack ist für sie weiterhin nicht verpönt: „Doch ich habe noch so viele Lacke, dass ich mir noch für längere Zeit keinen neuen kaufen muss.“

Kit für unterwegs: Ohne ihre Trinkflasche und ohne einen Müsliriegel für den Heißhunger unterwegs geht sie niemals außer Haus. „Die bunten Weckerln, die man en passant kauft, gehen mit der Zeit ordentlich ins Geld.“ Ebenso das Wasser bzw. der Coffee to go. Die Frage des Wohin mit all dem eingekauften Plastik erspare sie sich nebenbei auch.

Kinder: Zwei ihrer Töchter haben um Weihnachten Geburtstag. Ein GAU für ihr Konto. Doch Sylvia Sima hat eine von allen akzeptierte Alternative gefunden: „Mehr als über irgendein Marken-Produkt freuen sie sich, wenn ich ihnen von meiner Zeit schenke.“ Geiz sei im Übrigen nicht geil, Sparen auch nicht automatisch ein Indiz für Armut: „Mehr ist es angewandter Klimaschutz.“