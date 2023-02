SozialMarie: 34 Projekte wurden heuer nominiert

Für den bei Hilfsorganisationen inzwischen sehr beliebten Sozialpreis wurden heuer 288 Projekte aus sechs Ländern in Mittel- und Osteuropa (Österreich, Ungarn, Tschechien, Slowakei, Slowenien, Kroatien) eingereicht, die meisten aus den Bereichen Bildung, Soziales & Gesundheit, sowie Diversität.

Daraus haben die lokalen Evaluator*innen und die Jury 34 Projekte ausgewählt. Bei der bereits traditionellen Preisverleihung am 1. Mai wird dann das Geheimnis gelüftet, welche der nominierten Projekte einen der 15 SozialMarie-Preise gewinnen.

Für Österreich wurden folgende Projekte nominiert: andererseits, Come along – against exclusion and shaming (mitgehn – Gemeinsam gegen Barrieren und Beschämung), Empowering parents (Eltern stärken), LeLi – Love for Life (LeLi – Lebens.Liebe), Life Goals, med4hope – medical aid for homeless people, Naschgarten, pippilotta, Sex, baff! sowie Together for childrens rights (Gemeinsam für Kinderrechte).

Weitere Informationen zu den Projekten finden Sie hier.