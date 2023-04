"Sie ist alles. Er ist einfach nur Ken": Warum Barbie-Memes gerade viral gehen

Die Vorfreude auf Greta Gerwigs aktuellen Film ist in diesen Tagen bei vielen wohl deutlich gestiegen. Der neueste Coup der Regisseurin ("Little Women", "Lady Bird", "Frances Ha"): Die Realverfilmung "Barbie". Im Zentrum steht Margot Robbie als titelgebende Barbie, an ihrer Seite Ryan Gosling als Ken. Genaue Informationen zur Handlung gibt es bislang nicht, der vor Kurzem veröffentlichte Trailer zum Film, ließ viele aber bereits nostalgisch werden.

Die zuckerlbunte Plastikwelt, die sich in darin erschließt, ist bevölkert von zahlreichen Barbies und Kens. Manch einer erkennt möglicherweise auch sein altes Barbie-Cabriolet oder Plastik-Traumhaus, mit dem in Kindheitstagen begeistert gespielt wurde: