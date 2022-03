Und nach dem Sex; Für Momente den Augenblick umarmen

Starke Worte, aber nicht ganz falsch. Zumal wir sowieso im Nonstop-Beschleunigungs- und Multitasking-Modus leben und viele Menschen sofort nach dem Geschlechtsverkehr zum Handy greifen, um zu schauen, ob eine WhatsApp von der Mama, dem Peppi-Onkel oder der besten Freundin gekommen ist. „Technisch ist das Nachspiel nichts Besonderes. Wir reden hier nicht über Raketenwissenschaften. Wir sprechen noch nicht einmal davon, wie man Papierflugzeuge bastelt“, schrieb Westheimer weiters. Es sind die simplen Dinge: einander in den Arm nehmen, ein bisschen plaudern (idealerweise nicht über Börsenkurse und den Großeinkauf im Supermarkt), da sein. Männer sind besonders gefordert. Weil Frauen länger brauchen, um – nach dem Orgasmus, in der „Auflösungsphase“ also – wieder in einen normalen physischen Zustand zu kommen. Männer sind Raketen in Sachen Erregung, die Frau hingegen Bummelzüge, wenn’s darum geht, wieder runterzukommen. Und ja, da kann es durchaus sein, dass er längst schon wieder das aktuelle Fußballspiel im Kopf hat, während sie sich nach noch einer Nummer sehnt. Rein physiologisch geht das so: Nachdem der Mann einen Höhepunkt hatte, schrumpft sein Penis wie ein Ballon mit Loch. Der Herzschlag beruhigt sich rasch, die Erregung geht so schnell sie gekommen ist. Dazu haben die Sexforscher „Masters and Johnson“ in den 1950er- und 60er-Jahren Studien gemacht. Es zeigte sich, dass Frauen signifikant längere Zeit als Männer benötigen, um sich wieder zu erden. Sie liegen da und sind nach-geil, sie „sonnen sich im Glanz des Orgasmus“, wie es Westheimer anschaulich formuliert. Manche kippen sogar in eine gewisse Melancholie, den „Post-Sex-Blues“. Sinnierend nach dem Sex – was für eine interessante Vorstellung und vor allem eine Chance für Tiefe. Für Innigkeit, Hinwendung und Eintauchen ins Gegenüber. Ein guter Moment, um gemeinsam Stille zu erleben – und die umwerfenden Folgen der Lust. In dieser Phase tiefer Entspannung und Zufriedenheit sind die Sterne zum Greifen nah, man fühlt sich dem Partner sehr verbunden. Und eine wunderbare Zeit, um gemeinsam zu lachen und sich zeitlos zu fühlen. Wo doch gilt: Nach dem Sex ist vor dem Sex.