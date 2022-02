Und jetzt pssst: Warum Flüstern beim Sex so erregend ist

Flüstern liegt im Trend

Wobei ASMR ursprünglich gar nicht sexuell gemeint war, damals im Jahr 2009, als sich der Begriff erstmals im Internet, vor allem auf Youtube, verbreitete. Und heute? Denken Sie an die Songs von Billie Eilish – das Gehauche und Geraunze hat tatsächlich einen ASMR-Effekt. Fans dieses Genres gibt’s mittlerweile genug, wie darauf spezialisierte Youtube-Stars mit ihren Millionen Abonnenten demonstrieren. Doch zurück zum Sex: Es gibt ja kein Netzphänomen, das nicht irgendwann die einschlägige Branche erreicht. Und so findet sich auf diversen Porno-Plattformen eine eigene Sparte namens „ASMR-Erotik“, beziehungsweise landen Suchende auf speziellen Internetseiten, die in raffiniert-flüsternder Weise eine sehr spannende, andere sexuelle Atmosphäre erzeugen. Mit dahingehauchten Worten oder unterlegten Blowjob-Schmatzgeräuschen, die sexuell erregen sollen. Was nachvollziehbar scheint – Flüstern drückt subtil Geheimes aus, zutiefst Intimes und Sehnsüchtiges. Auch Hingabe, bis hin zur Idee der Unterwerfung. Es sind Geräusche, die langsam einsickern, unter die Haut gehen. Man schließt die Augen und lässt sich davontragen. Ein spannendes Beispiel dazu wäre etwa der Youtube-Channel einer gewissen Dea Levina, selbst ernannte Expertin für „erotische Hypnose“, die ihre Zuhörer in die Sex-Trance flüstert. Sogar mit eigenen Hörbüchern.

Was die Erotik der leisen Töne außerdem ausmacht, ist die besondere Atmosphäre, die dadurch erzeugt wird. Beim Flüstern rasen wir nicht dahin, sondern werden viel, viel langsamer. Gleiten statt hetzen. Wer flüstert, turnt sich nicht mit Showeinlagen zum Höhepunkt, sondern lässt sich tragen. Zwei surfen dann wie auf Wellen dahin, einfach so. Lassen statt fordern, dabei gerät man beinahe in Trance, vergisst alles rundherum. Das ist eine zutiefst sinnliche Erfahrung, die vielen Menschen das Gefühl vermittelt, sich verlieren zu können, um sich völlig losgelöst – endlich! – fallen zu lassen. Leise Worte schaffen zudem das Empfinden tiefer Vertrautheit: Wir zwei, die gegen den Rest der Welt vögeln, in einer „Blase“ aus Berührungen, dahingehauchten Worten und einer sehr besonderen Form erotischer Stille.