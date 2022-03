Erotisch schreiben: Die Kunst des Sex-Chats

Spannung erzeugen

Zum Thema „Erotik schreiben“ gibt es ein ganzes Buch, es wird so beschrieben: „Lesen Sie es, es wird Ihnen alles beibringen, was Sie übers Schreiben guter Literatur wissen müssen, egal, ob Ihre Figuren gerade allein oder miteinander schlafen.“ Das Werk beschäftigt sich vor allem mit der Frage, wie man erotische Szenen, Dialoge, Kurzgeschichten und Romane schreibt. Es geht dabei um Glaubwürdigkeit. Und vielleicht ist sie der springende Punkt. Es wirkt nicht glaubwürdig, wenn da jemand sofort alles an Klischees und expliziten Begriffen heranzerrt, in der Hoffnung, dass es Lusttropfen regnet. Die wahre Kunst ist vielmehr, irgendwo zwischen den Zeilen zu mäandern, mit kurzen Ausflügen ins Konkrete. Spannung zu erzeugen, ohne langweilig zu werden. Ins Poetische zu driften, ohne zu denken, deshalb sei man gleich ein großer Dichter. Ambitionierter Anfänger zu sein, wirkt sehr charmant. „Literarische Texte über Sex zu schreiben, ist nicht einfacher oder schwieriger als fiktionale Texte über irgendetwas anderes zu schreiben: Jedes Wort, das wir dem Papier (in dem Fall wohl E-Mail) anvertrauen, hinterlässt in uns die Frage, ob wir uns in die richtige Richtung bewegen und woran wir erkennen können, wenn nicht“, heißt es in dem Buch. Sex als Thema ist diesbezüglich eine besonders große Herausforderung. Es gilt eine Stimmung des Wollens zu entwerfen, ohne dass das Wollen allzu sehr vordergründig wird. Das kann erregend sein. Auf die Literatur umgelegt bedeutet es, dass mögliche Sex-Szenen keine Werbung für den Autor darstellen sollen („Sieh an, so arg und geil bin ich!“), stattdessen geht’s darum, das Geschriebene so voranzutreiben, dass man immer tiefer in die Geschichte gezogen wird. Bis an den Punkt: Ja, jetzt will ich! Alles, am besten sofort. Der „Point of no Return“ also, an dem es heiß hergeht und an dem endlich das ausgesprochen werden darf, worum es wirklich geht: ums Vögeln. Hier, jetzt, sofort.