Sinnlich und sensibel: Die Erotik der Füße

Fetisch Fuß

Die Stimulation von Füßen gehört immer wieder einmal ins Vorspiel eingebaut, und zwar nicht nur, indem der eine beim anderen verträumt an der Großzehe herumlutscht, wie an einem Schnuller. Wobei zu erwähnen wäre, dass der„Fetisch Fuß“ auch zu grausamen Auswüchsen führte, Stichwort „chinesische Fußmarter“ (dabei wurden die Füße junger Frauen so stark bandagiert, dass sie klein blieben, das wurde erst im 20. Jahrhundert verboten), über die der bekannte Verhaltensforscher Desmond Morris in seinem Buch „Die nackte Eva“ Folgendes schrieb: „Der Goldene Lotus – so nannten die männlichen Bewunderer den winzig kleinen Fuß – hatte auf seltsame Weise eine erotische Bedeutung. Es heißt, dass die Liebhaber der Mädchen während des Vorspiels nicht nur küssten, sondern den ganzen Fuß in den Mund nahmen und begierig an ihm lutschten … Wenn sie dann beide Füße aneinanderlegten, bildeten diese aufgrund ihrer Deformation eine Pseudo-Öffnung, die als eine Art Vagina benutzt werden konnte.“

Umso wichtiger scheint die liebevoll-sinnliche Zuwendung als positiv-erotische Kunst, was Morris mit folgender Frage unterstreicht: „Weshalb bemerkte kein geringerer Experte als Casanova, dass Männer mit starkem sexuellem Verlangen sich vom weiblichen Fuß merklich angezogen fühlen?“ Aus seiner Sicht wäre ein sauberer Fuß ein wohlriechendes Objekt, ein enger Kontakt mit ihm könne sowohl für die Frau als auch für ihren hingebungsvollen Liebhaber aufregend sein.“ Den Zeh einer Frau im Mund zu haben, gäbe laut Morris Männern das Gefühl, die Lippen um eine riesige Brustwarze, einer überdimensionale Klitoris oder gar eine weibliche Zunge zu schließen. Ein wunderbarer Satz von Pablo Neruda geht so: „Aber ich liebe deine Füße nur, weil sie auf der Erde und im Wind und auf dem Wasser wandelten; bis sie mich gefunden haben.“ Füße sind dankbar für jede Berührung, zart, hart, zuwendend. Wie „sexuell“ sie sind, zeigt sich während des Orgasmus: Dabei können sich die Zehen spreizen und zusammenkrampfen, als würden die Füße alle Anstrengungen unternehmen, um an den ekstatischen Reaktionen des Körpers teilzunehmen. Also: Raus aus den Socken!