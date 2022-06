Work-out für die Lust: Yoga mit dem Yoni-Ei

Sommer 2022, an der Supermarktkassa: Eine Frau mit leicht entrückt-angestrengtem Blick – in der einen Hand eine Geldbörse, die andere ruht auf dem Einkaufswagerl. Was ist mit ihr los? Nun, vielleicht hatte sie einfach nur einen harten Tag oder aber sie folgt gerade brav dem angesagten Sextrend namens „Yoga für die Yoni“. Das Stehen in der Schlange wäre ein idealer Ort dafür.

Sie wissen nicht so genau, was das ist? Alsdann, zunächst ein paar Worte zum Begriff „Yoni“: Dieser stammt aus dem Sanskrit, bedeutet wörtlich „Ursprung“ und gilt als tantrisches Wort für die weiblichen Genitalien. Es meint darüber hinaus auch Quelle, Ruheplatz, Schlupfloch oder Nest. Yoga für die Yoni ist also nichts anderes als ein bewusstes „Work-out“ für die Scheidenmuskulatur samt Beckenboden. Besser bekannt als „Kegelübungen“, heute sagen halt manche „Yoga“ dazu. Klingt trendiger, wo es doch ebenfalls Fahrradyoga oder Ziegenyoga gibt.