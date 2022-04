Sag's mir: Welche Sprachen sexy klingen - und welche nicht

Macht der Sprache

„In einem intimen Verhältnis könnte man sich Worte wie eine Hand vorstellen, deren Finger einen Menschen zärtlich und sinnlich berühren“, heißt es sehr schön im Buch „Die verblüffende Macht der Sprache“ von Hans Eicher. Doch welche Sprachen liegen auf der Verbalerotik-Hitliste ganz oben und werden als besonders sexy empfunden? Das haben Linguisten der Lern-App „Preply“ nun mittels eines kleinen Versuchs herausgefunden. Zehn Studienteilnehmer hörten Flirtsprüche in 13 verschiedenen Fremdsprachen, dabei wurde ihr Herzschlag vermessen. Die These: Je heftiger das Pochen, desto verführerischer die Sprache. In diesem Experiment landete das Italienische in Sachen Sex-Appeal an erster Stelle – Amore mio! Auf Platz zwei: Portugiesisch, bei dem der Ruhepuls der Teilnehmer von 65 Schlägen pro Minute auf 77,8 hinaufschnalzte. Und schließlich, mit 77, 4 Pulsfrequenz, das Französische. Danach folgen: Russisch, Griechisch und auf Platz 7 interessanterweise Koreanisch. Niederländisch schnitt am schlechtesten ab. Auch die Sprachlern-App „Babble“ beschäftigte sich vor kurzem mit diesem Thema, allerdings im Rahmen einer Umfrage mit insgesamt 14.000 Teilnehmern. Hier landeten die Franzosen mit ihrem „Je t’aime“ klar auf dem ersten Platz, gefolgt von Italienisch und Spanisch. Auf Platz 5, interessanterweise: Deutsch, vor Portugiesisch, Russisch und Schwedisch. Den letzten Platz nahmen die Dänen ein. „Jeg elsker deg“ für „Ich liebe dich“ punktet in Sachen Geschmeidigkeit weniger.

Warum das so ist? Je nach kultureller Zugehörigkeit werden Sprachen als härter oder eben weicher empfunden, was bestimmte Empfindungen auslöst, sagen Sprachforscher. Auch die Musikalität einer Sprache spielt in Sachen Sinnlichkeit eine zentrale Rolle, da ist das operettenhafte Italienisch fast nicht zu übertreffen. Überhaupt wird mit den romanischen Sprachen besonders viel Romantik verbunden. Oder wie es unser Pierre in Bezug auf seine Muttersprache ausdrücken würde: Je suis tombé amoureux de toi. Ich habe mich in dich verliebt.