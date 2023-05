Schulturnen: Wo die „Hasen“ wurln und Kinder viel lernen können

Lernen in Bewegung

Auch Regina Neumaier, die seit 2011 die Volksschule in Kagran als Direktorin leitet, lobt das Zusatzangebot dank des Pilotprojekts: „Unsere beiden Bewegungscoaches sind hoch motiviert, sie harmonieren gut und helfen uns, unsere Schulkinder noch mehr zu bewegen.“

Exakt 308 Schüler und Schülerinnen in 14 Klassen haben Neumaier und ihr 21-köpfiges pädagogisches Team laut Statistik zu betreuen. Sie sind in guten Händen, und das schon seit Längerem. Das Thema Kindergesundheit ist in dieser Schule abseits der großen Politik nicht erst seit gestern ein zentrales Thema.

Regina Neumaier weiß, wovon sie spricht: „Es gibt Kinder, die lernen am Besten in der Bewegung – durch die Bewegung. Ich war so ein Kind. Damit habe ich unter anderem meine Mutter zur Verzweiflung gebracht. Sie wollte immer, dass ich bei Tisch sitze und lerne. Aber ich habe damals schon am Besten im Gehen gelernt.“

Die Erfahrungen der Schulleiterin fließen in ihre Schule ein. Sie erzählt von Kooperationen mit lokalen Sportvereinen, die sich bei Schulfesten präsentieren und in die Regelturnstunden ihre Trainer entsenden können.