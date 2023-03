Scheidungsväter: „Vergessen Sie nicht auf Ihre Kinder“

Verstehen Sie den Grant von Männern, denen das Gericht erlaubt, ihre Kinder jedes zweite Wochenende zu sehen, und die öfters abgeschasselt werden?

Ja, das kann leider vorkommen. Ich will hier aber unbedingt anmerken, dass es auch die anderen Väter gibt, jene, die sich nicht an Vereinbarungen halten, so zum Beispiel die Alimente nicht bezahlen. Und ja, geschätzte Männer: Wenn ihr eure Kinder wirklich öfter sehen wollt, dann müsst ihr in euren neuen Wohnungen auch Räume für die Kinder schaffen.