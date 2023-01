Recht praktisch: Darf ich aus dem Nachbarwald Pilze und Holz mitnehmen?

Ich war vor Kurzem in meinem Wochenendhaus, das gleich an einem Wald liegt. Immer wenn wir dort sind, hole ich mir, je nach Saison, ein paar Beeren oder Pilze, da es davon reichlich gibt. Mein Mann hat dieses Jahr vorgeschlagen, dass wir uns aufgrund der steigenden Gaspreise doch einfach Holz aus dem Wald holen sollten und mit unserem alten Ofen heizen könnten. Das fände ich natürlich toll, es würde ja doch gar nicht ins Gewicht fallen, wenn wir uns da ein bisschen was mitnehmen. Meine Tochter meinte dann allerdings, dass wir doch nicht die ganze Zeit Sachen mitgehen lassen können, der Wald gehöre schließlich jemandem. Wie sieht das denn rechtlich aus?

Gertrude L., Oberösterreich