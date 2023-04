Quiz: Wie gut kennen Sie sich rund um Ostern aus?

Osterlamm backen, Eier bemalen, Palmbuschen schmücken und viel essen - beziehungsweise in Vorfreude aufs baldige Fastenbrechen schwelgen. So verbringen viele die Tage zwischen Palmsonntag und Ostermontag. Doch was weiß man wirklich über das höchste Fest im christlichen Kirchenjahr und alles was dazugehört? Testen Sie Ihr Wissen von kostbaren Ostereiern bis zur fernen Osterinsel im Quiz: