Psychologische Farbenlehre: „Weiß macht einsam“

Buether, der gerade an der Farbgestaltung für eine Linzer Klinik arbeitet, weiß auch, wann die Farblos-Vorliebe über die Welt kam: „Es ist etwa 150 Jahre her, seit Spitäler weiß wurden. Man erkannte die verheerende Wirkung von Bakterien und Viren und dass viele Menschen an den Verunreinigungen starben. Daraufhin wurden Kliniken gefliest und weiß ausgemalt. Sogar die Kittel und Bettwäsche mussten weiß und immer ausgekocht sein. Das sollte den Patienten Sicherheit gegeben.“

Ob eine Klinik heute noch weiß sein müsse, sei eine interessante Frage, meint der Farbexperte und antwortet gleich selbst: „In einer modernen Klinik steht das nicht mehr im Vordergrund, sie braucht vielmehr einen Wohlfühlaspekt.“ Das macht was mit Patienten: „Die richtige Farbgestaltung kann den Medikamentenverbrauch um 30 Prozent senken, zumindest was Psychopharmaka und Beruhigungsmittel betrifft. Man kann sich auf die Behandlung einlassen und will nicht gleich wieder nach Hause“, berichtet Buether. „Wir werden wie an unsichtbaren Fäden von Farben gesteuert.“

P.S. Wer sich nun fragt, was denn die optimalen Wohlfühlfarben wären: „Erdpigmente und mineralische Farben in Holz- und Terrakottatönen, aber auch erdige Grünnuancen, mit denen jahrtausendelang gestrichen wurde.“ Da sind sich alle Farbexperten einig.