O Omikron, O Omikron: Das sind die besten Corona-Weihnachtslieder

Die neu aufgetauchte Virus-Variante Omikron hat das Genre der weihnachtlichen Corona-Songs noch einmal beflügelt. Einige Dutzend finden sich dazu mittlerweile im Netz - darunter "Omicron is coming to town", eine musikalische Parodie des Klassikers "Santa Claus is coming to town". Der Titel ist eine Anspielung auf die rasante Ausbreitung der Mutante. Im Text heißt es (übersetzt): "Du passt besser auf, es ist okay zu weinen oder die Haare auszureißen. Ich sag dir, warum: Omikron kommt in die Stadt."

"O Tannenbaum" wird diesen Advent zu "O Omikron", entpuppt sich in den letzten Takten jedoch als impfkritisch.