Noch nie gezeigtes Video von versunkener Titanic veröffentlicht

Die Titanic war einst der größte Ozeandampfer der Welt: Am 14. April 1912 rammte sie auf ihrer Jungfernfahrt von Southampton (England) nach New York im Atlantik einen Eisberg. Mehr als 1.500 Menschen kamen bei dem Untergang ums Leben, was die Welt schockierte und die Empörung über das Fehlen von Rettungsbooten an Bord hervorrief.