Neues Schulangebot: R wie Rollern oder Radeln

Die städtische Volksschule in der Oskar-Spiel-Gasse im 19. Bezirk ist eine von drei Schulen, die ein vom ÖAMTC importiertes Projekt anbieten wollten. „Entwickelt wurde das Schul-Rollern vor zehn Jahren in Hamburg“, so Ellen Dehnert, die für den Touringclub die Abteilung für Mobilitätsprogramme leitet. Die positiven Erfahrungen in 47 deutschen Schulen haben Dehnert dazu bewogen, die Initiative nach Österreich zu holen, vorerst als Pilotprojekt.