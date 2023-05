Muttertag: „Halbe-Halbe hamma noch immer nicht“

In der Erinnerung ihrer Freundin Monika Korinek gab es auch Exkursionen zu Firmen, außerdem Kochkurse und Theaterbesuche. „Das waren Sachen, wo wir als Hausfrauen niemals hingekommen wären. Es war wunderschön, ich möchte diese Zeit nicht missen.“

Der „Mütterklub“ hat sie zusammengebracht. Monika Korinek, die mit 19 geheiratet und mit 20 das erste von zwei Kindern bekommen hat, sagt, dass man sich – so wie heute – an Donnerstagnachmittagen getroffen hat. Sie erinnert sich auch, dass sie sich mit den anderen Müttern über alle Erziehungsfragen austauschen konnte: „Wo man schnell erkennen konnte, dass die eigenen Kinder gar nicht so abgehoben waren.“