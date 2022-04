Mit einem Wanderer auf alten Wegen

Seine Leidenschaft, kurzfristig aus der Zivilisation auszubrechen und mutterseelenallein durch die Natur zu streifen, ist in der Kindheit angelegt. Mit leuchtenden Augen erzählt Martin Burger, wie er mit den Eltern als ältestes von sechs Kindern quer durch Österreich gewandert ist.

In seiner Erinnerung klingt das so: „Für den Weg von Hainburg nach Feldkirch benötigten wir zwanzig Jahre. Weil wir immer nur tageweise gingen. Anfangs waren wir zu dritt, am Ende eine Familien-Karawane.“

Erlebnisse unterwegs haben ihn nachhaltig geprägt: „Vor allem die langen Etappen, auf denen man einen ganzen Tag lang niemanden trifft und den Elementen ausgesetzt ist.“ Einsame Entscheidungen sind zu treffen: Weitergehen oder doch Schutz vor dem flott aufziehenden Unwetter suchen? „Ungefähr so muss es jenen Menschen ergangen sein, die früher einmal auf unserem heutigen Weg gegangen sind.“