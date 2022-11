Michelle Obama: US-Amerikaner waren nicht bereit für Afrolocken

Michelle Obama sagte, obwohl es einfacher gewesen wäre, ihr Haar geflochten zu stylen, dachte sie damals: "Nein, sie sind nicht bereit dafür". Aus Angst, ihre Haare könnten als Ablenkung missbraucht werden, beschloss sie, ihre Haare zu glätten. Dadurch habe sich die Regierung auf die Agenda ihres Mannes konzentrieren können, anstatt rassistische Fragen zu ihren Haaren beantworten zu müssen.

"Lasst mich meine Haare glätten", sagte Obama: "Lasst uns die Gesundheitsreform verabschieden."

Laut der ersten schwarzen Präsidentengattin seien Frisuren eine weitere Hürde für Afroamerikanerinnen am Arbeitsplatz. Natürliche Frisuren könnten als weniger professionell kritisiert werden, auch wenn es möglicherweise einfacher sei, die Haare so zu tragen. "Wir müssen uns darüber Gedanken machen, die ganze Sache mit, ´trägst du deine Haare natürlich?`", so Obama. "Das ist die afroamerikanische Erfahrung."

"Das Licht in uns" soll ein Blick in ihren "persönlichen Werkzeugkasten" sein, schreibt Obama. "Mit diesem Buch will ich Ihnen zeigen, was ich dort verwahre und wieso; auf welche Hilfsmittel ich im Beruf oder im Privatleben zurückgreife, um ausgewogen und zuversichtlich zu bleiben, welche Werkzeuge mir auch in Zeiten, die besonders von Befürchtungen und Stress geprägt sind, weiterhelfen."