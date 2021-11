Make-up: Warum sich Stars jetzt dicke Lippen malen

Die Realität sieht aber oft anders – nämlich schmaler – aus. Was zum Problem wird, wenn in Zeiten von Selfies nun sogar ein reichlich überzeichneter Schmollmund als Ideal junger Frauen gilt. Ganz so, wie ihn sich die Instagram-Superstars Kylie Jenner und Kim Kardashian vor einigen Jahren angeschafft haben. Dabei galt unter der britischen Königin Victoria im 19. Jahrhundert noch eine schmale Lippe als vornehm, auch wenn pralle Lippen generell als jugendlich und attraktiv gesehen werden.