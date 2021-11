Liberal City Index: Das sind sexuell offene Städte

Buntes Kaleidoskop

Signifikant ist jedenfalls die Dominanz europäischer und amerikanischer Städte, abgesehen von Sydney, Melbourne und Santiago de Chile. Das mag vielleicht damit zusammenhängen, dass das Ranking in diesem Index auch mit so genannten „queeren Großveranstaltungen“ in Verbindung steht. Davon braucht es mindestens drei offizielle und legale Events – und davon hat Wien ja doch einige. Etwa die „Vienna Pride und Regenbogenparade“, den „Diversity Ball“, den „Regenbogenball“ oder aber die Vienna Fetish Week. Das steht dieser Stadt sehr gut, zumal es unendlich wichtig ist, anzuerkennen, dass in puncto sexueller Orientierung kein Schwarz-Weiß-Bild existiert, sondern ein buntes Kaleidoskop an Möglichkeiten.

Denn was beim Sex als bereichernd erlebt wird oder individuell gefällt, ist bei jedem Menschen anders. Und so ist „Normalität“ dann auch ein sehr weit gefasster, dehnbarer Begriff, den wir eben nicht nur auf das übliche Narrativ herunterbrechen können. Sex ist einfach zu schön, um ihn in einen Käfig zu sperren und zu domestizieren. Umso wichtiger ist es daher auch, das eigene innere sexuelle Skript zu kennen, abseits der üblichen Vorstellungen, wie „Sex geht“ – im Sinne von sich verknallen, dann schmusen, irgendwann ziehen sich zwei aus, küssen und streicheln einander, Penis rein in die Vagina, Orgasmus (oder auch nicht) – fertig. Immer weiter, immer fort, weil’s halt so ist und immer so war. Sexuelle Skripte entwickeln sich, als Ergebnis vieler Erfahrungen, auch in frühester Kindheit. Sie sind das Ergebnis dessen, wie Körperlichkeit erlebt wurde, wie wir in Beziehung waren, wie wir als „Berührungswesen“ angenommen wurden. Später dann gesellen sich Erfahrungen mit anderen Menschen, neue Erlebnisse, unterschiedliche Reize dazu – irgendwann wird klar: Das mag ich. Das mag ich nicht. Das brauche ich zusätzlich. Danach sehne ich mich. Das ist bei jedem anders und wunderbar facettenreich, folglich gibt’s kein richtig oder falsch, so lange dabei niemand anderer Schaden nimmt.