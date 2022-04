Kinderleicht: Schlangen, Schmuck und Handycover aus dem 3-D-Drucker

Oberstes Prinzip ist, dass dabei alles schiefgehen darf. „Zuerst einmal probieren die Jugendlichen einfache Dinge aus und wagen sich dann mit dem Erfolgsgefühl an Neues“, erzählt Wildmann, dem es darum geht die Hemmschwelle zu senken. Ein Namensschild ist etwa in wenigen Minuten am Computer designt – der 3-D-Drucker braucht dann etwa 20 Minuten und schon hält man sein eigenes Werk in den Händen. „Die Kinder produzieren etwas, sie zeichnen oder bedrucken ein Shirt und sind stolz darauf.“

Dabei können sie auf fertige Vorlagen zurückgreifen oder sich auch selbst kreativ austoben. So gibt es im Internet etliche frei verfügbare Modelle: „Es passiert viel in Zusammenarbeit – und dieses Prinzip ist in der Jugendarbeit ja auch sehr verankert. Aber es ist fast zu einfach, Fertiges auszudrucken. Richtig spannend wird’s dann, wenn man selbst etwas gestalten kann.“

Die kreative Freiheit hat aber auch Grenzen – und das aus gutem Grund: „Verboten sind religiöse Motive, Nationalitäten oder Waffen“, erklärt Wildmann, da in der Jugendarbeit keine Devotionalien erzeugt werden sollen. „Gibt es den Wunsch, wird es von den Jugendarbeitern in der Gruppe thematisiert und besprochen.“