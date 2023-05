Kein Babyboom: Covid-Pandemie änderte nichts an Familienplanung

Viel wurde spekuliert über Effekte, die die Covid-19-Pandemie auf die Familienplanung haben könnte. Der von manchen erwartete "Babyboom" nach dem ersten Lockdown im Frühjahr 2020 stellte sich nicht ein. In einer neuen Studie zeigen Demographen nun, dass sich die Pläne zur Elternschaft von Österreicherinnen und Österreichern bis zum Herbst 2021 durch die Pandemie im Schnitt fast nicht verändert haben. Mehr als 92 Prozent der Befragten wollten an ihren Plänen festhalten.

Niedrige Geburtenraten

Ein Team um Isabella Buber-Ennser vom Institut für Demographie der Akademie der Wissenschaften (ÖAW) ist im Fachjournal "Population and Development Review" Fragen zum Einfluss der Pandemie auf die Familienpläne nachgegangen. Österreich als Land mit hohem Durchschnittseinkommen, seinen historisch stabilen, niedrigen Geburtenraten und konservativer Ausrichtung in den Bereichen Familie und Arbeit biete sich zu Analyse von Veränderungen, die so ein Ereignis bringen kann, durchaus an, so die Wissenschafter in ihrer Arbeit. In Ländern mit verschiedenen Rahmenbedingungen wurden bisher nämlich recht unterschiedliche Effekte auf die Pläne zum Kinderkriegen nachgewiesen.

Die Wiener Forscher stützen ihre Analyse auf den österreichischen Mikrozensus, in dessen Rahmen Haushalte zu verschiedenen Themen befragt werden. Die Familienplanung ist seit 1986 alle fünf Jahre Teil der Befragung. Bei der Erhebungswelle im Herbst 2021 wurden zudem Fragen zum Einfluss der Pandemie eingebaut.