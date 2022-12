Jetzt verkuppeln auch Frauen Eisenbahn-Waggons

Eine saubere Warnweste

Die zwanzig Kilogramm schwere Schraubenkupplung hebt Silvia Bernöcker relativ locker auf – und in den Haken der Lok ein. Auffallend: Ihre Warnweste ist sauber. Nicht, weil sich die ÖBB-Mitarbeiterin vor der Arbeit drückt. Sich nicht schmutzig machen bedeutet in ihrem Beruf, dass jemand all den Hindernissen zwischen den Zügen gut ausweichen kann.

Bernöcker und Reindl sind Verschub-Mitarbeiter der Österreichischen Bundesbahnen, zwei von 2.759 im ganzen Land. Händeringend, fast schon verzweifelt, auch auf allen Social-Media-Kanälen sucht ihr Arbeitgeber 200 neue Kolleg(inn)en. Schuld am Mitarbeiterschwund ist – wie in anderen Berufszweigen – die Alterspyramide in Österreich: So wie Robert Reindl gehen in Kürze tausende Babyboomer in Pension.

Noch kann sie von ihrem Kollegen viel lernen. Dem ist jeder Meter Bahnhof in Linz und Umgebung vertraut, jede Weiche, jedes der fünfzig Gleise. Robert Reindl kennt auch jeden Kollegen beim Vornamen, bewahrt in allen stressigen Situationen immer Ruhe und Übersicht.