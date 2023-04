"Hi, Joel": Das erste Mobilfunkgespräch wird 50 Jahre alt

Das Telefonat, das eine Revolution auslösen sollte, war an sich eher unspektakulär. „Hi, Joel“, sagte Motorola-Ingenieur Martin Cooper zu seinem Kollegen. „Ich rufe dich von einem Mobiltelefon aus an. Aber ein richtiges Mobiltelefon. Ein persönliches, tragbares Mobiltelefon“, erinnert Cooper sich an den ersten Anruf von einem Mobilfunkgerät jemals.

Kollege Joel sei so verblüfft gewesen, dass es am anderen Ende der Leitung erst einmal still blieb. Am morgigen Montag, den 3. April, ist der erste Anruf von einem Handy genau 50 Jahre her.