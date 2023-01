Heirat zu dritt: Drei Steirer in deutscher TV-Serie zu sehen

Seit √ľber sechs Jahren leben Marcel (36), Marco (33) und Michel (24) aus Kalsdorf bei Graz in einer Beziehung zu dritt. Vergangenen Juli haben sie in einer freien Zeremonie "Ja" zueinander gesagt. Rechtlich ist die Ehe mit mehreren Personen in √Ėsterreich nicht anerkannt.

Ein Kamerateam von "Wo die Liebe hinfällt - Jedes Paar ist anders" hat sie bei den Hochzeitsvorbereitungen und an ihrem großen Tag begleitet. Auch der Polterabend der drei Männer in Graz wurde gefilmt. Ausgestrahlt wird die Folge am Freitag um 20:15 auf VOX. "Wir sind schon sehr aufgeregt", sagt Marcel zur Kleinen Zeitung. Am spannendsten werde es, "diese sehr emotionale Situation aus einem ganz anderen Blickwinkel zu sehen".