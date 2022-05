Haustier-Alarm: Sechs Grundregeln, damit das Zusammenleben klappt

So eine Truppe würden sich so manche Eltern in der Realität wünschen: Kralle und seine tierischen Kollegen werden von Eltern gebucht, damit sie deren Kindern die Lust auf ein Haustier verderben. Denn wenn die Truppe die Kinder besucht, gibt sie alles, um nicht gemocht zu werden: Kratzen, Bellen, Stinken und noch viel mehr.

Die lustigen Episoden in dem dtv-Kinderbuch „Kralle & Co. Agentur der fiesen Viecher“ von Anna Lott haben einen ernsten Hintergrund: Immerhin will die Anschaffung eines Haustiers wohl überlegt sein, denn was auf den ersten Blick süß aussieht, bringt auch viel Verantwortung und Arbeit mit sich. Wer geht Gassi? Wer reinigt den Hasenstall oder das Katzenklo? Und wer kümmert sich um das Haustier, wenn die Familie einmal auf Urlaub fahren will?